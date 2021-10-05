Рассмотрение одного из дел против Саакашвили в Грузии назначено на 10 ноября

Судебное рассмотрение одного из дел экс-президента Грузии Михаила Саакашвили назначено на 10 ноября, сторона защиты требует ускорить процесс.

«Мы требуем, чтобы по этим двум делам в ближайшие дни были назначены судебные процессы, чтобы у Саакашвили была возможность предстать перед обществом. Мы обратились в суд с требованием ускорить этот процесс, пока не получали ответа», — заявил РИА Новости адвокат Саакашвили Бека Басилая.

Ранее украинский консул посетила экс-президента Грузии в тюрьме города Рустави.

1 октября грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики.