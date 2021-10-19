Минюст Украины заявил о намерении добиваться выдачи Саакашвили

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Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что украинская сторона собирается добиваться выдачи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении на грузинской территории.
Минюст Украины заявил о намерении добиваться выдачи Саакашвили
  • Reuters

Как отметил министр, если выдача произойдёт, то Саакашвили будет отбывать свой срок на Украине.

«Мы-то будем стараться, а дадут ли нам — это вопрос… Точно знаю, что там есть приговор, вступивший в законную силу», — заявил Малюська в интервью порталу «Украинская правда».

По его словам, процедура выдачи для отбывания наказания всем сторонам известна, однако «власти Грузии уже неоднократно говорили, что они нам его не отдадут».

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия потребовал немедленного освобождения Саакашвили.

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