Глава фракции «Слуга народа» в Раде потребовал «немедленно освободить» Саакашвили

Короткая ссылка
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия потребовал немедленного освобождения арестованного в Грузии экс-президента этой страны, украинского гражданина Михаила Саакашвили.
Глава фракции «Слуга народа» в Раде потребовал «немедленно освободить» Саакашвили
  • AP

«Мы требуем, чтобы его немедленно освободили. Я недавно был в Грузии и видел огромные достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены Михаилом. Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей и здесь, на Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждём вас дома», — сказал Арахамия, его слова приводит Интерфакс.

14 октября на митинге сторонников Саакашвили в центре Тбилиси показали видеозаписи с обращением украинских политиков и журналистов в поддержку задержанного.

1 октября власти Грузии сообщили, что Саакашвили задержан на территории республики. Украинский консул посетила экс-президента Грузии в тюрьме города Рустави, так как он является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить