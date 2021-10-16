Глава фракции «Слуга народа» в Раде потребовал «немедленно освободить» Саакашвили

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия потребовал немедленного освобождения арестованного в Грузии экс-президента этой страны, украинского гражданина Михаила Саакашвили.

«Мы требуем, чтобы его немедленно освободили. Я недавно был в Грузии и видел огромные достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены Михаилом. Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей и здесь, на Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждём вас дома», — сказал Арахамия, его слова приводит Интерфакс.

14 октября на митинге сторонников Саакашвили в центре Тбилиси показали видеозаписи с обращением украинских политиков и журналистов в поддержку задержанного.

1 октября власти Грузии сообщили, что Саакашвили задержан на территории республики. Украинский консул посетила экс-президента Грузии в тюрьме города Рустави, так как он является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.