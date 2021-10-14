На митинге сторонников Саакашвили в Тбилиси показали видеообращения политиков с Украины

На митинге сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который проходит в центре Тбилиси, показали видеозаписи с обращением украинских политиков и журналистов в поддержку задержанного. Как сообщает РИА Новости, акция проходит спокойно.

Как пишет агентство, на мониторах на сцене включали обращения лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главы фракции в Верховной раде «Слуга народа» Давида Арахамии, а также журналиста Дмитрия Гордона, которые поддержали Саакашвили.

Присутствующие на митинге встретили обращения аплодисментами и одобрительными возгласами.

Днём 14 октября в центре столицы Грузии перекрыли дорожное движение перед митингом.

1 октября власти Грузии сообщили, что Саакашвили задержан на территории республики. Украинский консул посетила экс-президента Грузии в тюрьме города Рустави, так как он является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.