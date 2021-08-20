СМИ: Киев создаёт рабочую группу по «нейтрализации угроз» «Северного потока — 2»

Украинские власти создают рабочую группу для «нейтрализации угроз национальной безопасности» после запуска «Северного потока — 2».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Согласно имеющимся данным, о создании группы свидетельствуют письма с подписью премьера Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака.

Предполагается, что будет создана «коммуникационная платформа» для обсуждения и наработки предложений в отношении «мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска «Северного потока — 2»

Как отмечали в МИД России, у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, а Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа. При этом в «Нафтогазе Украины» подчеркнули, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» грозит потерей доходов страны от транзита, а также потерей «компонента безопасности».

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Москва готова загружать украинскую ГТС и в будущем после завершения срока действия контракта на транзит в случае достижения договорённости с Киевом.

Соединённые Штаты для работы по «снижению рисков», связанных с «Северным потоком — 2», назначили дипломата Амоса Хохштейна на пост старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности.

Как отмечали в Кремле, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет отношения к США и вообще расположен на другом континенте, красноречиво говорят о том, что называется «вмешательством во внутренние дела».