Протасевич сообщил о планах создания своего медиапроекта

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью RT рассказал о планах создания своего медиапроекта.

Он рассказал, что планирует создать СМИ «уже скоро», отметив, что «ещё остаются некоторые шероховатости».

«Я думаю над тем, насколько это будет каким-то моим персональным брендом, либо всё-таки делать какой-то отдельный медиапроект. Я не говорю, что он с самого начала будет большой. Но планы у меня есть. И планы, возможно, наполеоновские. Тем более что сейчас в Беларуси практически нет СМИ, которые были бы посередине», — сказал Протасевич.

Также он заявил, что ушёл от радикальной оппозиции, поскольку «это то, чего сейчас требует общество».

«Потому что общество устало от оголтелой пропаганды с хейт-спичем. Общество устало от постоянных обвинений друг друга.... Я же хочу сделать то, что будет отвечать, во-первых, запросам общества, во-вторых — запросам времени. И сделать что-то на нейтральной полосе, то, что каждый сможет спокойно читать. И более того — доносить многие тезисы с принципиально новой стороны», — сказал Протасевич.

Также он рассказал, как присоединился к проекту NEXTA.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair. В самолёте находились Протасевич и россиянка Софья Сапега. Они были задержаны после приземления.

Протасевич 3 июня заявил о полном сотрудничестве с белорусским следствием. Позже стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.