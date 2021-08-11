Протасевич рассказал, как присоединился к проекту NEXTA

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Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич в интервью RT рассказал, как присоединился к проекту NEXTA.
Протасевич рассказал, как присоединился к проекту NEXTA
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«Ну, во-первых, я не стоял у истоков NEXTA, абсолютно нет. И более того, я к проекту присоединился, в принципе, только после того как (белорусского журналиста Владимира. — RT) Чуденцова арестовали на границе, при его попытке, соответственно, уехать из Белоруссии в Польшу. Поэтому до этого времени, в принципе, я не имел никакого отношения к проекту», — заявил он. 

Протасевич сказал, что знал о существовании проекта. Он отметил, что изначально NEXTA не был политическим проектом. По его словам, «это всё вообще получилось просто с песенки».

«Это был кавер на группу «Сплин», кажется. И как раз тогда эта вот группа школьников-подростков – она и называлась NEXTA. И оттуда всё это и пошло. Позже уже, соответственно, это переросло в серьезный YouTube-проект, и позже это переросло и в Telegram-проект, как раз тогда, когда Telegram, вот, только-только обретал популярность, но уже, в принципе, о нём все знали», — рассказал Протасевич. 

В 2019 году Протасевич начал вести Telegram-канал NEXTA Live. Протасевич ранее заявлял, что на родине он подвергался преследованиям после того, как принял участие в кампании в поддержку владельца и главного редактора сайта by24.org Владимира Чуденцова, задержанного в ноябре 2019 года за контрабанду наркотиков. 

Подробнее — в материале RT.

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