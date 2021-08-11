Арестованная в Белоруссии россиянка Сапега рассказала о самочувствии
- AFP
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«О планах говорить пока рановато, но на данный момент я ощущаю себя гораздо лучше, чем в первые дни. Настроение нормальное, готова идти дальше», — заявила она в интервью программе «Это другое», которую показали в эфире телеканала «Беларусь 1».
Ранее пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалёв заявил, что российские дипломаты посетили арестованных в Белоруссии граждан России Софью Сапегу и Егора Дудникова.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В самолёте находились Протасевич и Сапега. Они были задержаны после приземления.
Позднее Сапегу перевели под домашний арест.