Арестованная в Белоруссии россиянка Сапега рассказала о самочувствии

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Россиянка Софья Сапега, которая содержится под домашним арестом в Белоруссии, сообщила, что не жалуется на самочувствие.
Арестованная в Белоруссии россиянка Сапега рассказала о самочувствии
  • AFP
  • © TELEGRAM CHANNEL NEVOLF

«О планах говорить пока рановато, но на данный момент я ощущаю себя гораздо лучше, чем в первые дни. Настроение нормальное, готова идти дальше», — заявила она в интервью программе «Это другое», которую показали в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалёв заявил, что российские дипломаты посетили арестованных в Белоруссии граждан России Софью Сапегу и Егора Дудникова

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находились Протасевич и Сапега. Они были задержаны после приземления.

Позднее Сапегу перевели под домашний арест.

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