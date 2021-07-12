Российские дипломаты посетили арестованных в Белоруссии Сапегу и Дудникова

Российские дипломаты посетили арестованных в Белоруссии граждан России Софью Сапегу и Егора Дудникова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Минске Алексея Маскалева.

«Сотрудники посольства 2 и 9 июля посетили задержанную белорусскими правоохранительными органами гражданку России Софью Сапегу. Также 6 июля состоялась встреча консула с Егором Дудниковым», — сообщил Маскалев.

По его словам, «как и раньше, жалоб на условия содержания в целом и состояние здоровья от наших граждан не поступило».

Ранее Сапегу перевели под домашний арест.

Отчим Сапеги Сергей Дудич рассказал RT, что смог встретиться с ней в Минске и пообщаться «без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке».