Twitter разблокировал аккаунт Протасевича

Заблокированный Twitter-аккаунт Романа Протасевича, основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, вновь доступен.

Ранее в понедельник, 12 июля, на странице появлялось сообщение, что действие учётной записи приостановлено за нарушение правил соцсети.

В настоящее время твиты доступны для чтения, при этом число подписок и читателей обнулилось.

Сам Протасевич ещё не комментировал произошедшее. Его адвокат Инесса Оленская рассказала RT, что он не знает о причине блокировки своего Twitter-аккаунта.

О том, что находящийся под домашним арестом Протасевич завёл аккаунт в Twitter, стало известно в начале июля. Он записал видеообращение и пообещал отвечать в соцсети на вопросы подписчиков.

Ранее сообщалось, что Протасевича и россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В самолёте находились Протасевич и Сапега. Они были задержаны после приземления.

В отношении экс-главреда NEXTA в Белоруссии возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Протасевич заявил о полном сотрудничестве с белорусским следствием.