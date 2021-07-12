Адвокат: Протасевич не знает о причине блокировки своего Twitter-аккаунта

Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская рассказала RT, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA не знает о причине блокировки своего Twitter-аккаунта.

«В отсутствие Романа аккаунт никто не вёл, только он сам. Почему заблокирован, Роман не в курсе. Ещё сегодня утром он его читал, а о том, что заблокирован, узнал из новостной ленты в интернете», — сказала она.

На самой странице сообщается, что она заблокирована за нарушение правил соцсети. Подробности не уточняются.

О том, что находящийся под домашним арестом Протасевич завёл аккаунт в Twitter, стало известно в начале июля. Он записал видеообращение и пообещал отвечать в соцсети на вопросы подписчиков.

Ранее сообщалось, что Протасевича и россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В самолёте находились Протасевич и Сапега. Они были задержаны после приземления.

В отношении экс-главреда NEXTA в Белоруссии возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Протасевич заявил о полном сотрудничестве с белорусским следствием.