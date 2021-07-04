В Киеве заявили о контактах Ермака и Нуланд по вопросам Донбасса

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ведёт переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд по поводу участия США в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович.

«США являются членом ОБСЕ, они имеют право войти в этот формат. Вопрос скорее вот о чём: будет ли достигнута принципиальная договорённость такого характера. Сейчас у политического советника президента Зеленского Андрея Ермака (он же глава офиса) идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая назначена в США главным должностным лицом по вопросам Украины и урегулирования конфликта с Российской Федерацией», — заявил он в эфире телеканала «Дом».

По его словам, чем закончатся эти консультации, будет понятно после визита президента Украины Владимира Зеленского в США и встречи с президентом Джо Байденом.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одной из ключевых тем будущих переговоров между Байденом и Зеленским станет участие Вашингтона в урегулировании ситуации в Донбассе.

Также украинский президент рассказал, что намерен попросить у США увеличения военной помощи и оборонных поставок.

Как отметили в Кремле, власти Украины не хотят выполнять минские договорённости, а потому последовательно пытаются уйти от них или чем-то заменить. Там напомнили, что Российская Федерация не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, команда Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть минские договорённости «с ног на голову».

Российский лидер Владимир Путин, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой, подчеркнул, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление: ключевые вопросы её жизнедеятельности решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.