Премьер Белоруссии пообещал ответ на санкции стран Запада

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Санкции Евросоюза, Великобритании, Канады и США в отношении Белоруссии не останутся без ответа. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко.
Премьер Белоруссии пообещал ответ на санкции стран Запада
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнёрам», —  приводит его слова агентство БЕЛТА.

Головченко не исключил, что решения будут приняты в ближайшее время.

21 июня ЕС расширил санкции против Белоруссии, Брюссель добавил в чёрный список 78 физических и восемь юридических лиц.

Также санкции ввели БританияКанада и США.

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