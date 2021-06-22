Премьер Белоруссии пообещал ответ на санкции стран Запада

Санкции Евросоюза, Великобритании, Канады и США в отношении Белоруссии не останутся без ответа. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко.

«Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнёрам», — приводит его слова агентство БЕЛТА.

Головченко не исключил, что решения будут приняты в ближайшее время.

21 июня ЕС расширил санкции против Белоруссии, Брюссель добавил в чёрный список 78 физических и восемь юридических лиц.

Также санкции ввели Британия, Канада и США.