В Раде призвали прервать контакты с Минском из-за инцидента с лайнером

Киеву следует прекратить любые дипломатические контакты с Минском после инцидента с экстренной посадкой в Белоруссии самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс, из-за сообщения о бомбе на борту, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Межфракционное объединение Верховной рады Украины «За демократическую Беларусь» призывает... прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключённых», — написал он в своём Telegram-канале.

Гончаренко также призвал прекратить импорт электроэнергии из Белоруссии и прервать авиасообщение с республикой.

Кроме того, он предложил Службе национальной безопасности и обороны Украины принять новый пакет санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко, а также использовать по отношению к нему термин «самопровозглашённый президент Белоруссии».

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Авиакомпания Ryanair заявила, что самолёт экстренно посадили в Минске из-за указаний белорусских диспетчеров.

В МИД Белоруссии при этом заявили, что действия властей полностью соответствовали установленным международным правилам.