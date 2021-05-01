Более 27 тысяч граждан Киргизии эвакуировали на границе с Таджикистаном

Более 27 тыс. жителей Киргизии эвакуировали из зоны на границе с Таджикистаном, где ранее произошёл вооружённый конфликт. Об этом сообщила первый заместитель киргизского министра здравоохранения Ализа Солтонбекова.

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