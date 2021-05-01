Более 27 тысяч граждан Киргизии эвакуировали на границе с Таджикистаном

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Более 27 тыс. жителей Киргизии эвакуировали из зоны на границе с Таджикистаном, где ранее произошёл вооружённый конфликт. Об этом сообщила первый заместитель киргизского министра здравоохранения Ализа Солтонбекова.
Более 27 тысяч граждан Киргизии эвакуировали на границе с Таджикистаном
  • © Пресс-служба УВД Баткенской области

Как передаёт 24kg, группа психотерапевтов и психологов оказывает помощь эвакуированным людям.

«Медработники круглосуточно наблюдают за эвакуированными. Им бесплатно оказывают медицинскую помощь», — заявила Солтонбекова.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров провёл телефонные переговоры с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, в ходе которых они обсудили ситуацию на границе двух стран.

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