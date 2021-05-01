Более 27 тысяч граждан Киргизии эвакуировали на границе с Таджикистаном
- © Пресс-служба УВД Баткенской области
Как передаёт 24kg, группа психотерапевтов и психологов оказывает помощь эвакуированным людям.
«Медработники круглосуточно наблюдают за эвакуированными. Им бесплатно оказывают медицинскую помощь», — заявила Солтонбекова.
Ранее стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров провёл телефонные переговоры с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, в ходе которых они обсудили ситуацию на границе двух стран.