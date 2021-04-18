Украина направит Москве ноту о выдворении дипломата России 19 апреля
- Reuters
«Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра (в понедельник, 19 апреля. — RT) утром», — цитирует его слова в эфире телеканала «Украина 24» РИА Новости.
17 апреля ФСБ России сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.
Позднее МИД России предписал ему покинуть страну.
Министерство иностранных дел Украины в ответ предписало старшему дипломату посольства России в Киеве покинуть украинскую территорию в течение 72 часов.