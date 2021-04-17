МИД Украины предписал старшему дипломату посольства России в Киеве покинуть страну
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте украинского ведомства.
«Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию России до 21 апреля... В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», — указывается в заявлении.
Ранее в ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.
Позднее Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило в связи с задержанием дипломата.
МИД России предписал украинскому консулу покинуть страну в течение 72 часов, так как его деятельность «наносит ущерб интересам безопасности Российской Федерации» и несовместима с дипломатическим статусом.