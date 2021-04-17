МИД Украины предписал старшему дипломату посольства России в Киеве покинуть страну

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Министерство иностранных дел Украины предписало старшему дипломату посольства России в Киеве покинуть украинскую территорию в течение 72 часов.
МИД Украины предписал старшему дипломату посольства России в Киеве покинуть страну
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

«Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию России до 21 апреля... В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», — указывается в заявлении.

Ранее в ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Позднее Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило в связи с задержанием дипломата.

МИД России предписал украинскому консулу покинуть страну в течение 72 часов, так как его деятельность «наносит ущерб интересам безопасности Российской Федерации» и несовместима с дипломатическим статусом.

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