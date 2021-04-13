Кулеба: Украина никогда не будет считаться частью «русского мира»

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина привержена Западу и никогда не будет считаться частью «русского мира».
Кулеба: Украина никогда не будет считаться частью «русского мира»
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По его словам, Запад не позволит России «разрушить украинскую демократию и суверенитет».

«Это очень ясный и простой сигнал, который наши друзья и партнёры могут донести до России. Украина — это не часть «русского мира» и никогда не будет считаться таковой», — приводит «Интерфакс Украина» заявление Кулебы на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Глава украинского МИД отметил, что Киев нуждается в мерах, которые «сдержат Россию и ограничат её агрессивные намерения». К таковым Кулеба отнёс новые санкции или прямую поддержку обороноспособности Украины.

Ранее Кулеба провёл встречу с главой МИД Польши Збигневом Рау, в ходе которой стороны обсудили обострение ситуации в Донбассе и строительство «Северного потока — 2».

Как отмечал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, западные страны отказываются чётко зафиксировать стороны конфликта в минских договорённостях.

МИД России призвал Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.

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