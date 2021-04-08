Главы МИД Польши и Украины провели встречу

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Украинский и польский министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау провели встречу, в ходе которой обсудили обострение ситуации в Донбассе и строительство «Северного потока — 2».
Главы МИД Польши и Украины провели встречу
  • © mfa.gov.ua

«Кулеба подробно проинформировал Рау относительно систематического обострения Россией ситуации с безопасностью на неподконтрольных территориях Украины, стягивания российских войск к границам Украины», — говорится в сообщении МИД.

Рау, в свою очередь, «выразил обеспокоенность действиями России».

Он заверил, что Польша поддерживает Украину в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

«Польша выразила поддержку курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО», — отметили в министерстве.

Ранее глава МИД Польши прибыл с визитом на Украину. Как сообщалось, министр срочно едет в Киев из-за «угрозы миру».

Как отмечал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, западные страны отказываются чётко зафиксировать стороны конфликта в минских договорённостях.

МИД России призвал Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.

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