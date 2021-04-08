Главы МИД Польши и Украины провели встречу
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«Кулеба подробно проинформировал Рау относительно систематического обострения Россией ситуации с безопасностью на неподконтрольных территориях Украины, стягивания российских войск к границам Украины», — говорится в сообщении МИД.
Рау, в свою очередь, «выразил обеспокоенность действиями России».
Он заверил, что Польша поддерживает Украину в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.
«Польша выразила поддержку курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО», — отметили в министерстве.
Ранее глава МИД Польши прибыл с визитом на Украину. Как сообщалось, министр срочно едет в Киев из-за «угрозы миру».
Как отмечал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, западные страны отказываются чётко зафиксировать стороны конфликта в минских договорённостях.
МИД России призвал Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.