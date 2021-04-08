Глава МИД Польши прибыл с визитом на Украину

Планували зустрітися пізніше, але з огляду на ситуацію, Збігнєв Рау скоригував плани і раніше прибув до Києва на моє запрошення. Мета: зміцнення українсько-польського стратегічного партнерства на тлі загострення РФ безпекової ситуації. Польща — наш давній союзник і надійний друг. pic.twitter.com/5N25avvsfD