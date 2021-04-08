Глава МИД Польши прибыл с визитом на Украину
- Reuters
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Планували зустрітися пізніше, але з огляду на ситуацію, Збігнєв Рау скоригував плани і раніше прибув до Києва на моє запрошення. Мета: зміцнення українсько-польського стратегічного партнерства на тлі загострення РФ безпекової ситуації. Польща — наш давній союзник і надійний друг. pic.twitter.com/5N25avvsfD— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2021
Глава МИД Украины подчеркнул, что Польша — давний союзник и надёжный друг Украины.
Ранее РИА Новости сообщало, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау срочно едет в Киев из-за «угрозы миру».