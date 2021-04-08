Глава МИД Польши прибыл с визитом на Украину

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл с визитом на Украину.
Глава МИД Польши прибыл с визитом на Украину
  • Reuters

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Польша — давний союзник и надёжный друг Украины.

Ранее РИА Новости сообщало, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау срочно едет в Киев из-за «угрозы миру».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить