Столтенберг проведёт в Брюсселе встречу с главой МИД Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 13 апреля встретится в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.

«Во вторник, 13 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинский министр также примет участие во встрече по линии Комиссии Украина — НАТО.

Ранее Кулеба провёл встречу с главой МИД Польши Збигневом Рау, в ходе которой стороны обсудили обострение ситуации в Донбассе и строительство «Северного потока — 2».

Как отмечал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, западные страны отказываются чётко зафиксировать стороны конфликта в минских договорённостях.

МИД России призвал Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.