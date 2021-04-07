Глава МИД Украины высказался о ситуации в Донбассе
- Reuters
«Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», — заявил Кулеба в интервью газете Liberation.
По его словам, Киев не нацелен на эскалацию и сохраняет приверженность политическому и дипломатическому урегулированию.
Он добавил, что украинская сторона удоволетворена всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года.
Ранее Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили вопросы безопасности в Донбассе и Крыму.