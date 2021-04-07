Глава МИД Украины высказался о ситуации в Донбассе

Украинская сторона будет открывать огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки на них, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», — заявил Кулеба в интервью газете Liberation.

По его словам, Киев не нацелен на эскалацию и сохраняет приверженность политическому и дипломатическому урегулированию.

Он добавил, что украинская сторона удоволетворена всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года.

Ранее Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили вопросы безопасности в Донбассе и Крыму.