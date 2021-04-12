МИД Украины заявил о направленном России запросе о ситуации на границе

Киев направил Москве запрос с просьбой объяснить ситуацию на границе двух стран, говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

«Российской стороне был направлен официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия... вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней... Российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведёт такой деятельности», — говорится в комментарии украинского МИД.

В Киеве также заявили, что Москва «проигнорировала попытки» украинской стороны начать консультации для «снижения напряжения».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.

В Киеве, в свою очередь, заявили об отсутствии подготовки наступления в Донбассе.

Президент России Владимир Путин в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель разъяснил ей, что Москва вольна передвигать вооружённые силы по стране на своё усмотрение.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что Москва не планирует вмешательство в конфликт на юго-востоке Украины, но внимательно отслеживает ситуацию.