МИД Украины заявил о направленном России запросе о ситуации на границе

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Киев направил Москве запрос с просьбой объяснить ситуацию на границе двух стран, говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
МИД Украины заявил о направленном России запросе о ситуации на границе
  • РИА Новости

«Российской стороне был направлен официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия... вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней... Российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведёт такой деятельности», — говорится в комментарии украинского МИД.

В Киеве также заявили, что Москва «проигнорировала попытки» украинской стороны начать консультации для «снижения напряжения».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.

В Киеве, в свою очередь, заявили об отсутствии подготовки наступления в Донбассе.

Президент России Владимир Путин в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель разъяснил ей, что Москва вольна передвигать вооружённые силы по стране на своё усмотрение.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что Москва не планирует вмешательство в конфликт на юго-востоке Украины, но внимательно отслеживает ситуацию.

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