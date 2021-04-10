В Киеве заявили о настрое «цивилизованно» решить ситуацию в Донбассе

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Киев настроен на «цивилизованный» путь решения ситуации в Донбассе, однако намерен отстаивать собственные интересы, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.
В Киеве заявили о настрое «цивилизованно» решить ситуацию в Донбассе
  • РИА Новости

«Боевые действия возможно погасить только политико-дипломатическим путём. Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины», — говорится в его заявлении, которое приводит Интерфакс-Украина.

В то же время украинский министр призвал направить больше усилий на ужесточение санкций против России и сотрудничество по оперативному обмену разведданными, в частности в районе Чёрного моря.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что для Киева неприемлемо силовое решение ситуации в Донбассе, поскольку это приведёт к большому числу потерь среди гражданского населения и военных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае начала в Донбассе боевых действий и повторения там катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна страна мира, включая Россию, не останется в стороне.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что украинская сторона будет открывать огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки на них.

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