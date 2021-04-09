Главком ВСУ назвал неприемлемым для Киева силовое решение в Донбассе

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что для Киева неприемлемо силовое решение ситуации в Донбассе, поскольку это приведёт к большому числу потерь среди гражданского населения и военных.

«Освобождение временно оккупированных территорий силовым путём неизбежно приведёт к гибели большого количества мирных жителей и потерям среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан», — цитирует его Интерфакс-Украина.

По словам Хомчака, руководством страны в качестве приоритетного выбран политико-дипломатический сценарий урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе.

В то же время он заявил о готовности Киева к «адекватному ответу в случае эскалации конфликта» и «осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины».

Ранее в Кремле заявили о недопустимости повторения Сребреницы в Донбассе.

МИД России призвал Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что украинская сторона будет открывать огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки на них.