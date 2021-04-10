На Украине оценили возможность повторения Сребреницы в Донбассе

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Вице-премьер Украины Алексей Резников прокомментировал возможность повторения в Донбассе ситуации, похожей на трагедию в Сребренице.
На Украине оценили возможность повторения Сребреницы в Донбассе
  • Reuters

«Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути...» — приводит РИА Новости слова Резникова.

По его словам, Киев не может допустить повторения ситуации, похожей на Сребреницу.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае начала в Донбассе боевых действий и повторения там катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна страна мира, включая Россию, не останется в стороне.

В декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что в случае получения Киевом в Донбассе контроля над границей без предоставления гарантий защиты жителям националисты могут устроить там вторую Сребреницу.

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