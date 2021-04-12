Наблюдатели от ОДКБ считают референдум в Киргизии состоявшимся
«Международные наблюдатели МПА ОДКБ заявляют, о том, что в Кыргызской Республики выборы, референдум состоялись. Очень надеемся, что задуманные в Кыргызской Республике мероприятия, поправки в основной закон будут способствовать стабилизации в республике и будут создавать все необходимые условия для поступательного развития государства, а также будут способствовать укреплению наших межгосударственных связей», — приводит ТАСС слова Ковитиди.
Ранее стало известно, что более 79% избирателей поддержали новую Конституцию Киргизии по итогам обработки 98% бюллетеней.
Члены Центризбиркома России оценили проведение референдума в Киргизии.