Члены ЦИК России оценили проведение референдума в Киргизии

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Члены Центризбиркома России оценили проведение референдума в Киргизии.
Члены ЦИК России оценили проведение референдума в Киргизии
  • Reuters

«Мы посетили около 30 участков, расположенных в Бишкеке и в Чуйской области. Было большое количество наблюдателей, всё проходило очень организованно. На тех участках, где мы были, не зафиксировали никаких нарушений», — заявил член ЦИК Евгений Шевченко.

В свою очередь, член ЦИК России Антон Лопатин отметил, что «было большое количество наблюдателей как от политических партий, с учётом местных выборов, так и от общественных организаций».

Ранее сообщалось, что в Киргизии завершилось голосование на референдуме по внесению поправок в Конституцию и выборах в местные органы власти.

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