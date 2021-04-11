Члены ЦИК России оценили проведение референдума в Киргизии

Члены Центризбиркома России оценили проведение референдума в Киргизии.

«Мы посетили около 30 участков, расположенных в Бишкеке и в Чуйской области. Было большое количество наблюдателей, всё проходило очень организованно. На тех участках, где мы были, не зафиксировали никаких нарушений», — заявил член ЦИК Евгений Шевченко.



В свою очередь, член ЦИК России Антон Лопатин отметил, что «было большое количество наблюдателей как от политических партий, с учётом местных выборов, так и от общественных организаций».

Ранее сообщалось, что в Киргизии завершилось голосование на референдуме по внесению поправок в Конституцию и выборах в местные органы власти.