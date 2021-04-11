В Киргизии завершились выборы в местные органы власти

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В Киргизии голосование на референдуме по внесению поправок в Конституцию и выборах в местные органы власти завершилось.
В Киргизии завершились выборы в местные органы власти
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдумов (ЦИК).

«В 20 часов вечера (17:00 мск) закрылись 2483 избирательных участка, которые работали сегодня с восьми часов утра (05:00 мск)», — сообщил представитель ЦИК.

Отмечается, что «традиционно в день голосования наибольшая активность наблюдалась в сельской местности — в городах, особенно в Бишкеке, она была ниже».

Ранее киргизский президент Садыр Жапаров заявил, что впервые в истории Киргизии народу страны предоставлено право выбрать форму правления в государстве.

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