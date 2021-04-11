Президент Киргизии заявил о праве народа выбирать форму правления

Впервые в истории Киргизии народу страны предоставлено право выбрать форму правления в государстве, заявил киргизский президент Садыр Жапаров.

«Впервые в истории независимости Киргизской Республики народу было предоставлено право выбора формы правления», — цитирует ТАСС обращение Жапарова к нации.

Он отметил, что в стране назрела необходимость изменить основной закон.

По его словам, в разработке нового проекта Конституции принимали участие научное сообщество, активные и видные представители общественности.

Явка избирателей на референдуме по изменению Конституции Киргизии и на местных выборах по состоянию на 10:00 (07:00 мск) составила 5,04 и 5,19% соответственно.

Ранее Садыр Жапаров проголосовал на конституционном референдуме и местных выборах.