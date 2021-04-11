Референдум и выборы в Киргизии проходят спокойно

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Местные выборы и конституционный референдум в Киргизии проходят в спокойной обстановке, сообщает МВД страны.
Референдум и выборы в Киргизии проходят спокойно
  • © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

«За почти три часа с начала голосования никаких серьезных нарушений общественного порядка на территории республики не зарегистрировано», — цитирует ТАСС сообщение представителя пресс-службы МВД.

Отмечается, что правоохранительные органы Киргизии держат «под контролем» общественно-политическую обстановку в стране.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров проголосовал на конституционном референдуме и местных выборах.

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