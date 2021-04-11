Референдум и выборы в Киргизии проходят спокойно
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«За почти три часа с начала голосования никаких серьезных нарушений общественного порядка на территории республики не зарегистрировано», — цитирует ТАСС сообщение представителя пресс-службы МВД.
Отмечается, что правоохранительные органы Киргизии держат «под контролем» общественно-политическую обстановку в стране.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров проголосовал на конституционном референдуме и местных выборах.