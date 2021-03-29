Соцпартия Молдавии оспорит запрос Санду в КС о роспуске парламента

Партия социалистов Республики Молдова оспорит обращение главы государства Майи Санду в Конституционный суд (КС) страны, чтобы инициировать процедуру роспуска парламента, заявил лидер политсилы, экс-президент Игорь Додон.

«Мы, социалисты, представим в Конституционный суд все конституционные аргументы для принятия решения, которое не будет противоречить конституционной норме, рекомендациям Венецианской комиссии последних лет», — написал он в Facebook.

По словам Додона, партия не допустит проведения досрочных парламентских выборов «в разгар пандемии».

Ранее Санду заявила о намерении обратиться в КС Молдавии, чтобы инициировать процедуру роспуска парламента.

25 марта Игорь Гросу, лидер партии «Действие и солидарность», кандидат в премьер-министры Молдавии, выдвинутый Санду, заявил об основаниях для роспуска парламента, после того как из-за отсутствия кворума не состоялось утверждение его кабмина.