Соцпартия Молдавии оспорит запрос Санду в КС о роспуске парламента
- Reuters
«Мы, социалисты, представим в Конституционный суд все конституционные аргументы для принятия решения, которое не будет противоречить конституционной норме, рекомендациям Венецианской комиссии последних лет», — написал он в Facebook.
По словам Додона, партия не допустит проведения досрочных парламентских выборов «в разгар пандемии».
Ранее Санду заявила о намерении обратиться в КС Молдавии, чтобы инициировать процедуру роспуска парламента.
25 марта Игорь Гросу, лидер партии «Действие и солидарность», кандидат в премьер-министры Молдавии, выдвинутый Санду, заявил об основаниях для роспуска парламента, после того как из-за отсутствия кворума не состоялось утверждение его кабмина.