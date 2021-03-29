Санду намерена обратиться в КС по вопросу роспуска парламента Молдавии
- Reuters
Об этом она сказала по итогам переговоров с парламентскими фракциями по вопросу утверждения нового правительства.
«Сегодня я обращусь в КС с запросом констатировать обстоятельства для роспуска парламента. Решение этого вопроса в компетенции КС», — цитирует Санду ТАСС.
Ранее Партия социалистов попросила Санду о содействии в утверждении правительства перед организацией досрочных парламентских выборов.
25 марта Игорь Гросу, лидер партии «Действие и солидарность», кандидат в премьер-министры Молдавии, выдвинутый Санду, заявил об основаниях для роспуска парламента, после того как из-за отсутствия кворума не состоялось утверждение его кабмина.