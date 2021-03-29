Санду намерена обратиться в КС по вопросу роспуска парламента Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду намерена обратиться в Конституционный суд (КС) страны, чтобы инициировать процедуру роспуска парламента.
Санду намерена обратиться в КС по вопросу роспуска парламента Молдавии
  • Reuters

Об этом она сказала по итогам переговоров с парламентскими фракциями по вопросу утверждения нового правительства.

«Сегодня я обращусь в КС с запросом констатировать обстоятельства для роспуска парламента. Решение этого вопроса в компетенции КС», — цитирует Санду ТАСС.

Ранее Партия социалистов попросила Санду о содействии в утверждении правительства перед организацией досрочных парламентских выборов.

25 марта Игорь Гросу, лидер партии «Действие и солидарность», кандидат в премьер-министры Молдавии, выдвинутый Санду, заявил об основаниях для роспуска парламента, после того как из-за отсутствия кворума не состоялось утверждение его кабмина.

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