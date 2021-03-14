При крушении Ан-26 в Казахстане погибли военные Авиационной службы КНБ

При крушении военного самолёта Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты в Казахстане погибли военнослужащие Авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

«Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военнослужащих Авиационной службы КНБ», — говорится в сообщении комитета.

В авиакатастрофе погибли штурман авиационного отдела Габит Барлыкбаев, 1984 года рождения, бортовой техник лётной группы авиационного отдела Досжан Баймуратов, 1985 года рождения, штурман экипажа лётной группы авиационного отдела Мухтар Сагимбаев, 1994 года рождения и старший бортовой механик лётной группы авиационного отдела Евгений Васильков, 1985 года рождения.

В КНБ Казахстана подчеркнули, что экипаж был опытным и профессионально подготовленным.

Ранее сообщалось, что двое выживших при крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты прооперированы и находятся в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации.

13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. По имеющимся данным, борт потерпел крушение «в торце взлётно-посадочной полосы».

В результате аварии четыре человека погибли, двое госпитализированы с переломами, черепно-мозговыми травмами и ожогами. Самолёт принадлежал пограничной службе КНБ Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины авиакатастрофы.