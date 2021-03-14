В Казахстане рассказали о состоянии двух выживших при крушении Ан-26
- РИА Новости
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«Пациенты прооперированы, состояние стабильно тяжёлое, в реанимации. Делается всё возможное для спасения жизней», — цитирует представителя горздрава РИА Новости.
13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. По имеющимся данным, борт потерпел крушение «в торце взлётно-посадочной полосы».
В результате аварии четыре человека погибли, двое госпитализированы с переломами, черепно-мозговыми травмами и ожогами. Самолёт принадлежал пограничной службе КНБ Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины авиакатастрофы.