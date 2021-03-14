В Казахстане рассказали о состоянии двух выживших при крушении Ан-26

Двое выживших при крушении военного самолёта Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты прооперированы и находятся в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации, сообщили в городском управлении здравоохранения.

РИА Новости

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