В Казахстане рассказали о состоянии двух выживших при крушении Ан-26

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Двое выживших при крушении военного самолёта Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты прооперированы и находятся в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации, сообщили в городском управлении здравоохранения.
В Казахстане рассказали о состоянии двух выживших при крушении Ан-26
  • РИА Новости
  • © Тимур Батыршин

«Пациенты прооперированы, состояние стабильно тяжёлое, в реанимации. Делается всё возможное для спасения жизней», — цитирует представителя горздрава РИА Новости.

13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. По имеющимся данным, борт потерпел крушение «в торце взлётно-посадочной полосы».

В результате аварии четыре человека погибли, двое госпитализированы с переломами, черепно-мозговыми травмами и ожогами. Самолёт принадлежал пограничной службе КНБ Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины авиакатастрофы.

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