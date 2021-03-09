На Украине зарегистрировали третью вакцину от коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на украинскую компанию «Лекхим», выступающую в качестве уполномоченного представителя Sinovac Biotech.
Первые 700 тыс. доз китайской вакцины должны поступить на Украину в марте.
В конце февраля Украина зарегистрировала вакцину британско-шведской компании AstraZeneca и американский препарат компании Pfizer.
В конце 2020 года Украина договорилась о получении 1,8 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.