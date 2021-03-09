На Украине зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

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На Украине зарегистрировали третью вакцину от коронавирусной инфекции производства китайской компании Sinovac Biotech.
На Украине зарегистрировали третью вакцину от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на украинскую компанию «Лекхим», выступающую в качестве уполномоченного представителя Sinovac Biotech.

Первые 700 тыс. доз китайской вакцины должны поступить на Украину в марте.

В конце февраля Украина зарегистрировала вакцину британско-шведской компании AstraZeneca и американский препарат компании Pfizer.

В конце 2020 года Украина договорилась о получении 1,8 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.

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