В официальной прессе Украины опубликовали закон об ускоренной регистрации вакцин

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Украинский закон об ускоренной регистрации вакцин от коронавируса опубликовали в парламентской газете «Голос Украины».
В официальной прессе Украины опубликовали закон об ускоренной регистрации вакцин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днём его опубликования, и действует в течение одного года.

Этот документ позволит использовать на Украине вакцины производства компаний Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Ранее Верховная рада Украины разрешила ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса, которые были разработаны в ряде стран, запретив при этом применять подобный порядок регистрации в отношении российских вакцин.

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