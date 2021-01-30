В официальной прессе Украины опубликовали закон об ускоренной регистрации вакцин
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днём его опубликования, и действует в течение одного года.
Этот документ позволит использовать на Украине вакцины производства компаний Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.
Ранее Верховная рада Украины разрешила ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса, которые были разработаны в ряде стран, запретив при этом применять подобный порядок регистрации в отношении российских вакцин.