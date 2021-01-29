Рада запретила в ускоренном порядке регистрировать вакцину из России

Верховная рада Украины разрешила ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса, которые были разработаны в ряде стран, запретив при этом применять подобный порядок регистрации в отношении российских вакцин.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что соответствующий законопроект во втором чтении поддержали 280 депутатов.

Согласно документу, на Украине могут быть зарегистрированы вакцины, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, если клинические испытания проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза в соответствии с национальным законодательством страны о предоставлении разрешения или если лекарственное средство имеет квалификацию ВОЗ.

«При таких обстоятельствах вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования», — отмечает телеканал.

В отдельной поправке законопроекта указано, что данный порядок регистрации вакцин не распространяется на «государства-агрессоры». Под данным понятием на Украине подразумевается Россия.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет.

28 января фракция экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала запретить закупку «Спутника V».