Минздрав Украины: никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет.

«У нас сейчас есть две крайности — одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать — можете истерить ещё очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — цитирует РИА Новости Степанова.

Ранее сообщалось, что фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины требует законодательно запретить закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 начнётся уже в феврале.