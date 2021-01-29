Минздрав Украины: никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет.
Минздрав Украины: никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«У нас сейчас есть две крайности — одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать — можете истерить ещё очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — цитирует РИА Новости Степанова.

Ранее сообщалось, что фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины требует законодательно запретить закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 начнётся уже в феврале.

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