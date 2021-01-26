Зеленский назвал возможные сроки начала вакцинации от COVID-19 на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 начнётся уже в феврале.
Зеленский назвал возможные сроки начала вакцинации от COVID-19 на Украине
  • globallookpress.com

«Уже в феврале начнётся вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре на Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Президент подчеркнул, что по итогам усиленного карантина на Украине количество выздоровевших превысило число заболевших.

«В итоге могу сказать, что ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной», — добавил Зеленский. 

По его словам, за этот период были созданы 14 тыс. дополнительных койко-мест в больницах. 

Ранее в офисе украинского лидера заявили, что переговоры по закупке вакцины от коронавируса перешли в завершающую стадию.

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