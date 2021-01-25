На Украине заявили о завершающихся переговорах по вакцине от COVID-19

Переговоры по закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 перешли в завершающую стадию, вакцинация на Украине может начаться в феврале, подтвердили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского.

«На завершающей стадии находятся переговоры по закупке вакцины. Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров. Ожидается, что вакцинация на Украине может начаться с февраля», — сообщили в пресс-службе.

На первом этапе вакцинацию населения будут проводить мобильные бригады.

Зеленский призвал определить объём вакцин, чёткие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны быть привиты в первую очередь, а также создать электронные системы записи, прививочных пунктов и распределения поставок.

Кроме того, он поручил проанализировать необходимость и сроки вакцинации для переболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине порядка $90 млн на закупку вакцины от COVID-19.

В конце декабря Украина договорилась о получении 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведённой китайской компанией Sinovac Biotech.