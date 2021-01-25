На Украине заявили о завершающихся переговорах по вакцине от COVID-19
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- РИА Новости
«На завершающей стадии находятся переговоры по закупке вакцины. Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров. Ожидается, что вакцинация на Украине может начаться с февраля», — сообщили в пресс-службе.
На первом этапе вакцинацию населения будут проводить мобильные бригады.
Зеленский призвал определить объём вакцин, чёткие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны быть привиты в первую очередь, а также создать электронные системы записи, прививочных пунктов и распределения поставок.
Кроме того, он поручил проанализировать необходимость и сроки вакцинации для переболевших коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине порядка $90 млн на закупку вакцины от COVID-19.
В конце декабря Украина договорилась о получении 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведённой китайской компанией Sinovac Biotech.