На Украине заявили о завершающихся переговорах по вакцине от COVID-19

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Переговоры по закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 перешли в завершающую стадию, вакцинация на Украине может начаться в феврале, подтвердили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского.
На Украине заявили о завершающихся переговорах по вакцине от COVID-19
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«На завершающей стадии находятся переговоры по закупке вакцины. Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров. Ожидается, что вакцинация на Украине может начаться с февраля», — сообщили в пресс-службе.

На первом этапе вакцинацию населения будут проводить мобильные бригады.

Зеленский призвал определить объём вакцин, чёткие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны быть привиты в первую очередь, а также создать электронные системы записи, прививочных пунктов и распределения поставок.

Кроме того, он поручил проанализировать необходимость и сроки вакцинации для переболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине порядка $90 млн на закупку вакцины от COVID-19.

В конце декабря Украина договорилась о получении 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведённой китайской компанией Sinovac Biotech.

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