Украине выделят около $90 млн на закупку вакцины от коронавируса

Всемирный банк предоставит Украине порядка $90 млн на закупку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

«Деньги в размере примерно 2,5 млрд гривен (около $90 млн) выделят в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19» и вакцинацию на Украине. Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года», — цитирует её ТАСС.

Ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна может получить вакцину от коронавируса в феврале в рамках инициативы COVAX.

8 января глава Минздрава Украины подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».