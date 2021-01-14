Украина может получить вакцину от коронавируса в феврале
- Reuters
Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию LB.ua.
«6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять мРНК-вакцину, поскольку COVAX готов уже в ближайшее время доставить нам 100 тыс. доз», — сказал Ляшко.
8 января глава Минздрава Украины подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».