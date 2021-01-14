Украина может получить вакцину от коронавируса в феврале

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Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна может получить вакцину от коронавируса в феврале в рамках инициативы COVAX.
Украина может получить вакцину от коронавируса в феврале
  • Reuters

Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию LB.ua.

«6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять мРНК-вакцину, поскольку COVAX готов уже в ближайшее время доставить нам 100 тыс. доз», — сказал Ляшко.

8 января глава Минздрава Украины подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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