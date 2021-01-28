Фракция Порошенко потребовала запретить закупку «Спутника V»

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Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины требует законодательно запретить закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявила депутат фракции Ирина Геращенко.

«Мы требуем законодательно запретить закупку вакцины страны-агрессора», — написала Геращенко в своём Facebook.

По её словам, шансы на быструю вакцинацию украинцев остаются в любом случае призрачными.

Ранее депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич прокомментировал позицию представителей украинской власти, которые отказываются от использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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