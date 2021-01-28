Фракция Порошенко потребовала запретить закупку «Спутника V»
«Мы требуем законодательно запретить закупку вакцины страны-агрессора», — написала Геращенко в своём Facebook.
По её словам, шансы на быструю вакцинацию украинцев остаются в любом случае призрачными.
Ранее депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич прокомментировал позицию представителей украинской власти, которые отказываются от использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».