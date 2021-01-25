В Раде оценили позицию власти по вакцине от коронавируса «Спутник V»

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Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич прокомментировал позицию представителей украинской власти, которые отказываются от использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Раде оценили позицию власти по вакцине от коронавируса «Спутник V»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как он отметил в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций Украины, российская вакцина уже проходит или прошла проверки регуляторов разных стран.

«Вакцина «Спутник V» российского производства уже сейчас используется в Сербии, Венгрии и подана на регистрацию в Германии. Я хочу увидеть лицо власти, если в Германии и в других странах Европы начнут использовать для защиты своих граждан «Спутник V»... Я считаю, что такая позиция государства является безответственной относительно собственных граждан», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, даже если её рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

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