В Раде оценили позицию власти по вакцине от коронавируса «Спутник V»

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич прокомментировал позицию представителей украинской власти, которые отказываются от использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как он отметил в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций Украины, российская вакцина уже проходит или прошла проверки регуляторов разных стран.

«Вакцина «Спутник V» российского производства уже сейчас используется в Сербии, Венгрии и подана на регистрацию в Германии. Я хочу увидеть лицо власти, если в Германии и в других странах Европы начнут использовать для защиты своих граждан «Спутник V»... Я считаю, что такая позиция государства является безответственной относительно собственных граждан», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, даже если её рекомендует Всемирная организация здравоохранения.