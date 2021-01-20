Украина не станет покупать даже рекомендованную ВОЗ российскую вакцину от COVID-19

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, даже если её рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Украина не станет покупать даже рекомендованную ВОЗ российскую вакцину от COVID-19
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью изданию «СТРАНА.ua».

«МОЗ не рассматривает вариант покупки «Спутника V». Поэтому можем на эту тему больше не дискутировать», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности закупки вакцины в случае её рекомендации со стороны ВОЗ.

Ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна может получить вакцину от коронавируса в феврале в рамках инициативы COVAX.

8 января глава Минздрава Украины подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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