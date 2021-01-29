Комитет Рады поддержал запрет российских вакцин на Украине

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Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал инициативу о запрете российских вакцин на Украине.
Комитет Рады поддержал запрет российских вакцин на Украине
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщила депутат Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

Отмечается, что соответствующая правка о российской вакцине была учтена при подготовке ко второму чтению законопроекта, разрешающего регистрировать привезённую на Украину вакцину от коронавируса в ускоренном порядке.

«Комитет учёл нашу поправку — запретить на Украине вакцины, разработанные страной-агрессором. «Спутник V» и Россия не будут ставить свои сомнительные эксперименты на украинцах», — написала она.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет.

28 января фракция экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала запретить закупку «Спутника V».

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