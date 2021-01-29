Комитет Рады поддержал запрет российских вакцин на Украине
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
Об этом сообщила депутат Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.
Отмечается, что соответствующая правка о российской вакцине была учтена при подготовке ко второму чтению законопроекта, разрешающего регистрировать привезённую на Украину вакцину от коронавируса в ускоренном порядке.
«Комитет учёл нашу поправку — запретить на Украине вакцины, разработанные страной-агрессором. «Спутник V» и Россия не будут ставить свои сомнительные эксперименты на украинцах», — написала она.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет.
28 января фракция экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала запретить закупку «Спутника V».