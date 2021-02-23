На Украине зарегистрирована вторая вакцина против коронавируса

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину против коронавируса американской компании Pfizer.

«Вчера на Украине зарегистрировали два препарата иммунобиологических для профилактики COVID-19 — это препарат Covishield/AstraZeneca, а также зарегистрирована вакцина Pfizer», — приводит ТАСС слова главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Ранее Минздрав Украины сообщил о регистрации в стране вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Первая партия этой вакцины из 500 тыс. доз, произведённой в Индии по лицензии, прибыла на Украину 23 февраля.