На Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины Covishield против коронавируса, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыла на Украину, сообщает «Громадське».
- Reuters
Как отмечается, самолёт с 500 тыс. доз вакцины приземлился в аэропорту Борисполь под Киевом.
Ранее сообщалось, что украинский Минздрав зарегистрировал препарат для экстренного медицинского применения.
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