На Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса

Первая партия вакцины Covishield против коронавируса, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыла на Украину, сообщает «Громадське».

Reuters

Как отмечается, самолёт с 500 тыс. доз вакцины приземлился в аэропорту Борисполь под Киевом. Ранее сообщалось, что украинский Минздрав зарегистрировал препарат для экстренного медицинского применения.