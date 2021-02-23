На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca против COVID-19
- Reuters
«Вчера Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения», — говорится в сообщении в Telegram.
Как отмечается, препарат разработан Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, он производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное название Covishield.
Ранее сообщалось, что первая партия вакцины от коронавируса производства AstraZeneca может быть доставлена на Украину во вторник, 23 февраля.