На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca против COVID-19

Вакцину Oxford/AstraZeneca против коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировали на Украине, сообщила пресс-служба Минздрава страны.

«Вчера Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения», — говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, препарат разработан Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, он производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное название Covishield.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины от коронавируса производства AstraZeneca может быть доставлена на Украину во вторник, 23 февраля.