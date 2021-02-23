На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca против COVID-19

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Вакцину Oxford/AstraZeneca против коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировали на Украине, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca против COVID-19
  • Reuters

«Вчера Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения», — говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, препарат разработан Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, он производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное название Covishield.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины от коронавируса производства AstraZeneca может быть доставлена на Украину во вторник, 23 февраля. 

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